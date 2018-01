LED vai LCD televizors – kurš labāks un ekonomiskāks?

Janvāris pēc Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas svinībām daudziem no mums sācies ekonomiskākā režīmā, kad divreiz uzmanīgi jāpārdomā tēriņi. Taču šis arī ir tas brīdis, kad aizdomāties, kā varam ietaupīt savu naudu, iegādājoties energoefektīvākas sadzīves preces, piemēram, televizoru. Pēc atbildes, vai taisnība, ka LED un LCD televizors patērē vienādu elektroenerģijas daudzumu, devāmies uz Elektrum Energoefektivitātes centru.

Centra projektu vadītāja Rūta Liepniece apgalvo, ka tas ir mīts. Lai arī LED televizoros tiek izmantota līdzīga tehnoloģija kā LCD jeb šķidro kristālu televizoros, pirmajos no minētajiem tiek izmantots cits apgaismojuma veids jeb backlights. LCD ir luminiscences spuldzes, bet LED – gaismas diodes, līdz ar to paši televizori ir plānāki un to elektroenerģijas patēriņš par 25% zemāks nekā LCD televizoriem.