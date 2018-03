iPhone izlaidīšot X Plus ar 6,5 collu ekrānu

Apple pilnā nopietnībā gatavojas milzīga iPhone X ražošanai. Nav zināmi konkrēti termiņi, kad iPhone X Plus varētu nonākt plauktos, taču Apple jautājumos labi informētais interneta resurss MacRumors, kā arī ne vienu reizi vien arī TVNET slejā pieminētais tehnoloģiju industrijas analītiķis Mings Či Kuo vēsta par liela izmēra telefonu, kam būs lielāks ekrāns nekā konkurentiem. Kuo norāda, ka tā diagonāle būs 6,5 collas.

MacRumors

Salīdzinājumam: Samsung Galaxy S9+ ekrāna diagonāle ir 6,2 collas, Galaxy Note8 - 6,3 collas, bet Huawei Mate 10 Pro - 6 collas. Vienīgi

visi šie telefoni ir pat lētāki nekā 5,8 collu iPhone X, kurš maksā ap 1300 eiro.

MacRumors rīcībā ir nonākuši fotoattēli, kuros it kā redzama iPhone X Plus eksperimentālās partijas komponenšu ražošana LG rūpnīcā Vjetnamā. Forbes.com norāda, ka šis fakts varētu radīt aizdomas, jo līdz šim OLED paneļus Apple piegādāja tikai Samsung. Taču amerikāņu kompānija ir ieguldījusi 3 miljardus ASV dolāru, lai attīstītu sadarbību ar LG un mazinātu atkarību no Samsung.

Protams, 100% garantijas, ka MacRumors un Minga Či Kuo prognozes un dzirdētās runas materializēsies reālajā dzīvē, nav.

Var piebilst, ka iPhone X Plus iznākšana nav tuvāko nedēļu vai pat pāris mēnešu jautājums. Visticamāk, visu laiku lielākais iPhone iznāks rudenī, kad