LG prezentē viedtālruni G7 ThinQ

Dizains

Jauno viedtālruni raksturo stikla priekšējais un aizmugurējais panelis ar Gorilla Glass 5 pārklājumu un pulētā metāla mala sniedz. G7 ThinQ ir IP68 reitings ūdensizturībai un noturībai pret netīrumiem. Telefons arī izturējis 14 MIL-STD 810G testu, ko izstrādājusi ASV armija, lai izvērtētu aprīkojuma veiktspēju smagos apstākļos.

Uzlabota kamera

LG G7ThinQ ir 8MP priekšējā kameru un divām 16MP kamerām aizmugurē, no kurām viena ir standarta, bet otra - Super Wide Angle platleņķa kamera, kas attēlos mazāk kropļo malas. Papildus tam galvenajai kamerai ir pilnveidotas mākslīgā intelekta funkcijas ar 19 fotografēšanas režīmiem.

Mākslīgais intelekts

LG G7ThinQ būs viens no pirmajiem viedtelefoniem, kas jau standarta aprīkojumā piedāvās Google Lens. Google Lens, kas pieejams Google Assistant un Google Photos, izstrādāts kā objektu atpazīšanas rīks, kas izmanto viedtelefona kameras un mākslīgā intelekta apvienojumu. Google Lens var noteikt un nodrošināt informāciju par tādiem objektiem kā arhitektūras pieminekļi, augi, dzīvnieki un grāmatas. Tiks atbalstīta arī teksta atpazīšana, ļaujot lietotājiem apmeklēt interneta vietnes, kontaktiem pievienot vizītkarti, kalendāram pievienot pasākumus vai aplūkot ēdienu no restorāna ēdienkartes tieši no Google Lens.

FOTO: Publicitātes foto

Ar Super Far Field balss atpazīšanu (SFFVR) un viedtelefona ārkārtīgi jutīgo mikrofonu Google Assistant var atpazīt balss komandas no pat piecu metru attāluma. SFFVR spēj atšķirt komandas no fona trokšņa.

6,1 collas ekrāns

G7ThinQ ir 6,1 collas QHD+ (3120 x 1440) ekrāns ar 19.5:9 FullVision displeja attiecību un apakšējo korpusa malu, kas ir par gandrīz 50% plānāka, nekā LG G6.

Audio pieredze

LG G7ThinQ piedāvā premium audio inovācijas, kurām nozarē nav līdzīgu. Boombox Speaker, kas pirmo reizi pieejams LG G7ThinQ, izmanto LG G7ThinQ iekšējo telpu kā rezonanses kameru, lai nodrošinātu divkāršus basus salīdzinājumā ar parastu viedetelefonu jaudīgai «boombox» skaņai bez ārējo skaļruņu nepieciešamības. Kad novietots uz stabilas virsmas vai kastes, viedtelefons izmanto tā rezonanses kameru kā basa jaudas pastiprinātāju.

LG G7ThinQ tuvākajās dienās nonāks tirdzniecībā Dienvidkorejā, kurai sekos lielākie tirgi Ziemeļamerikā, Eiropā, Latīņamerikā un Āzijā. Informācija par cenām un iegādi tiks izziņota katrā tirgū atsevišķi tuvāk telefona pieejamības brīdim.