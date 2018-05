Milzīgais iPhone X patiešām būšot milzīgs

Šobrīd iPhone X pieejams tikai vienā izmērā, taču ar laiku to paredzēts izlaist arī «mega» versijā ar ekrāna diagonāli, kas būšot pat par veselu collu lielāka nekā iPhone 8 Plus.

Kā ziņo Cult of Mac, gaidāmais iPhone X Plus izmēra ziņā nedaudz neatšķiršoties no iPhone 8 Plus. Taču, ja 8 Plus ekrāna diagonāle ir 5,5 collas, tad X Plus cita starpā uz sašaurināto korpusa maliņu rēķina tās būs jau 6,5 collas. Salīdzinājumam - pērn rudenī iznākušā iPhone X ekrāna diagonāle ir 5,8 collas, savukārt oriģinālajam iPhone, kas iznāca vēl Stīva Džobsa laikā 2007.gadā, bija 3,5 collu ekrāns.

No kreisās: iPhone 8 Plus, iPhone X un iPhone 8 FOTO: Reuters/Scanpix

Gan X Plus, gan arī nākamie X modeļi līdz ar iOS 12 ieviešanu iegūs pilnveidotu Face ID funkcionalitāti, kas ierīci ļaus atbloķēt, to turot pret seju kā vertikāli (kā tagad), tā arī horizontāli. Tāpat tiek ziņots, ka nākamās paaudzes X iegūs uzlabotu kameru un kļūs par 0,2 milimetriem biezāks. Tādējādi tā korpusa biezums būs 7,7 milimetri.

Cult of Mac lēš, ka X Plus pat varētu iegūt dažādas ekskluzīvas tehnoloģijas, kā tas bija ar Apple planšettelefonu ienākšanu tirgū 2014.gadā, kad tikai iPhone 6 Plus modelim bija kamera ar optisko attēla stabilizāciju.