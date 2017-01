NASA paziņo par divām bezpilota misijām Saules sistēmas sākotnes izpētei

Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA) trešdien paziņojusi par divām jaunām bezpilota misijām, kas domātas, lai pētītu vienu no Saules sistēmas agrīnajām ērām.

Misijas «Lucy» un «Psyche» NASA plāno sākt attiecīgi 2021.un 2023. gadā.

NASA vēlas pētīt periodu, kas iestājās nepilnus desmit miljonus gadu pēc Saules rašanās.

«Lucy» ietvaros uz Jupitera tā sauktajiem trojiešu asteroīdiem tiks nosūtīts bezpilota kosmosa kuģis. Tiek uzskatīts, ka šie asteroīdi ir agrīnākas Saules sistēmas ēras relikti.

«Tā ir unikāla iespēja,» paziņoja misijas «Lucy» galvenais pētnieks Harolds Levisons.

«Ņemot vērā, ka «trojieši» ir paliekas no pirmatnējā materiāla, kas veidoja ārējās planētas, tajos ir vitāli pavedieni, lai atšifrētu Saules sistēmas vēsturi. «Lucy», tāpat kā cilvēka fosilija, kā vārdā tā ir nosaukta, radikāli pārveidos mūsu izpratni par mūsu sākotni,» viņš skaidroja.

««Lucy» apmeklēs Jupitera noslēpumaino trojiešu asteroīdu objektiem bagāto vidi, kamēr «Psyche» pētīs unikālu metāla asteroīdu, kas līdz šim nav ticis apmeklēts,» piebilda NASA Zinātnisko misiju direktorāta asociētais administrators Tomass Curbuhens.

Misija «Psyche» izpētīs milzīgu unikālu metāla asteroīdu ar nosaukumu «16 Psyche», kas atrodas trīs reizes tālāk no Saules nekā Zeme.

Vairums asteroīdu sastāv no ieža vai no ledus, bet tiek uzskatīts, ka «16 Psyche» sastāv lielākoties no dzelzs un niķeļa.

Misija ļaus zinātniekiem uzzināt, kā planētās un citos debess ķermeņos izveidojās kodols, mantija un garoza.

«Tā ir iespēja izpētīt jauna veida pasauli - nevis ieža vai ledus, bet metāla,» norādīja «Psyche» galvenā pētniece Lindija Elkinsa-Tantone.

««16 Psyche» ir vienīgais zināmais šāda veida objekts Saules sistēmā, un šis ir vienīgais veids, kā cilvēki jebkad apmeklēs kodolu,» viņa piebilda.

«Šie mīklas atminējuma papildu fragmenti palīdzēs mums saprast to, kā Saule un tās planētu ģimene veidojās, laika gaitā mainījās un kļuva par vietām, kur dzīvība var attīstīties un saglabāties, un kas varētu notikt nākotnē,» sacīja NASA Planētu zinātnes direktors Džims Grīns.

