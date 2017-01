Lūsija un Psīhe pētīs «mūsu» sākumu

Lūsija un Psīhe - šīs «dāmas» nākotnē varētu sniegt jaunu ieskatu Saules sistēmas vēstures posmā, kas sākās aptuveni 10 miljonus gadus pēc Saules dzimšanas. NASA izvēlējās attīstīt šīs divas misijas no pieciem kandidātiem. Plānots, ka kosmiskie aparāti varētu startēt attiecīgi 2021. un 2023. gadā.

«Lūsija apciemos ar galamērķiem bagāto un noslēpumaino Jupitera trojāņu apgabalu, bet Psīhe pētīs unikālu metālisko asteroīdu,» pastāstīja Tomass Zurbuhens. «Tāds ir Atklājumu programmas misiju mērķis - drosmīgi doties uz vietām, kur mēs nekad neesam bijuši.»

Lūsija (Lucy) startētu 2021.gada oktobrī. Pirmo izpētes objektu, kas atrodas galvenajā asteroīdu joslā, tā sasniegtu 2025.gadā. Pēc tam kosmiskais aparāts laika posmā no 2027. līdz 2033.gadam izpētīs sešus Jupitera trojāņus. Tā ir viena no asteroīdu grupām, kas riņķo pa Jupitera orbītu, atrodoties konkrētā apgabalā, kur tos notur milzu planētas gravitācija. Tiek uzskatīts, ka trojāņi veidojušies ļoti agrīnos Saules sistēmas attīstības posmos, un, visticamāk, tālāk prom no Saules nekā tie atrodas šobrīd.

«Tā ir unikāla iespēja,» pastāstīja Lūsijas projekta vadošais pētnieks Harolds Levisons no Dienvidrietumu Izpētes institūta. «Tā kā trojāņi ir pirmatnējā materiāla, no kura veidojās ārējās planētas, atliekas, tajos atrodas svarīgas norādes par Saules sistēmas vēsturi. Lūsija, gluži kā uz Zemes atrastās senā cilvēka fosilijas, atklās informāciju, kas izmainīs izpratni par mūsu izcelsmi.»

Lūsijas izstrādē tiks izmantotas iestrādes no NASA New Horizons un OSIRIS-REx misijām.

Savukārt Psīhe (Psyche) dosies pētīt vienu no intriģējošākajiem mērķiem galvenajā asteroīdu joslā - milzīgu metālisko asteroīdu - 16 Psyche, kas atrodas aptuveni trīs reizes tālāk no Saules nekā Zeme. Asteroīda diametrs ir 210 km. Atšķirībā no lielākās daļas asteroīdu, kas sastāv no cietiem silikātiem un ledus, 16 Psyche ir veidota no dzelzs un niķeļa, līdzīgi kā Zemes kodols. Zinātnieki prāto, vai Psīhe ir kādas pirmatnējās planētas kodols, kura varēja būt Marsa izmēros, bet iespaidīgu sadursmju rezultātā ir zaudējusi ārējos cieto iežu slāņus.

Šīs misijas mērķis ir palīdzēt zinātniekiem labāk izprast planētu veidošanās procesus, jo īpaši, kā notika noslāņošanās.

«Šī ir iespēja izpētīt jauna veida pasauli - veidotu nevis no cietajiem iežiem un ledus, bet no metāla,» pastāstīja projekta vadošā pētniece Lindija Elkinsa-Tentone no Arizonas Štata universitātes. «16 Psyche ir vienīgais zināmais šāda veida objekts Saules sistēmā, un šī ir vienīgā iespēja cilvēkiem apciemot kodolu. Mēs pētam Zemes dzīles, dodoties kosmosā.»

Kosmiskais aparāts varētu startēt 2023.gada oktobrī, bet asteroīdu sasniegtu 2030.gadā.

«Šīs ir atklājumu misijas, kas lieliski iederas NASA plānos izpētīt, kā radās un attīstījās Saules sistēma,» teica NASA Planetārās zinātnes departamenta direktors Džims Grīns. «Mēs esam pētījuši Zemei līdzīgās planētas, milzu planētas un daudzus citus objektus, kas riņķo ap Sauli. Lūsija pētīs primitīvās atliekas no Saules sistēmas tālākajiem apgabaliem, bet Psīhe tiešā veidā novēros planētas tipa ķermeņa iekšieni, tādejādi palīdzot labāk saprast, kā veidojās Saule un planētas ap to.»

Atklājumu programmas misijas ir relatīvi zemu izmaksu programmas, kuru finansējums nepārsniedz 450 miljonus USD.

