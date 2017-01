Zobārstniecības urbim gals klāt?

Medicīnas zinātne attīstās un, kas zina, varbūt jau drīzumā nepatīkamā bojātās zoba daļas urbšanas procedūra piederēs pagātnei. Tas tādēļ, ka zinātnieki attīsta terapiju, kas aktivizētu zoba pulpas cilmes šūnas un attiecīgi zoba spēju pašatjaunoties. Ja tas izdosies, nepieciešamība urbt un plombēt ies mazumā. Pilnībā no tās atteikties gan tik drīz nevarēs.

Cilmes šūnas patlaban darbojas tikai, lai salabotu pavisam nelielus bojājumus dentīnā, kas veido to daļu zoba, ko aizsargā emalja. Zinātniskais darbs gan rāda, ka Alcheimera slimības ārstēšanai domātie medikamenti var atjaunošanās procesa iespējas paplašināt un dot iespēju zoba šūnām atjaunoties tādā mērogā, lai salabotu bojājumus no virsmas līdz pat saknei, raksta The Guardian.

Pols Šārps no Londonas Karaļa koledžas saka: «Ikvienam planētas iedzīvotājam kaut kad mūža gaitā rodas zobu bojājumi, un tas nozīmē, ka ļoti daudzi dodas pie ārsta. Mēs apzināti esam meklējuši vienkāršus līdzekļus, lai ātri un lēti salabotu.»

Tomēr oriģinālās dentīna struktūras atjaunošanai ir daudz priekšrocību, jo pašlaik izmantotās plombas zobu novājina, tās zobu pakļauj turpmāku infekciju riskam, kā arī pašas ar laiku erodē vai izkrīt. Lielu bojājumu gadījumā zobu nākas izraut pat pēc vairākām procedūrām, bet zinātnieki dod cerību, ka tā drīzumā jau varētu būt pagātne.

Eksperimentos ar pelēm zinātnieki demonstrēja, ka, aizpildot zoba bojājumu, izmantojot vielu, kas tiek dēvēta par tideglusib un kuras ķīmiskā formula ir C 19 H 14 N 2 O 2 S, zobs spējis atjaunoties.

«Zobs nav tikai minerāls, tam ir sava fizioloģija. Jūs aizstājat dzīvus audus ar cementu,» tā Šārps. «Plombas pilda funkcijas, taču, ja zobs spēj atveseļoties pats, tā ir daudz labāk. Tā tiek atjaunota zoba dzīve.»

Jāteic gan, ka bez urbšanas pagaidām neiztikt, jo no bojātajiem audiem joprojām būs jāatbrīvojas.

