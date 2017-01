Pirmdien Zemei gandrīz trāpījis asteroīds

Asteroīds 2017 AG13 pirmdien izlidojis starp Mēnesi un Zemi apmēram 200 000 kilometru attālumā no planētas. Notikums fiksēts plkst. 14:47 pēc Latvijas laika.

Astronomi no Mazo planētu centra, kas atrodas Kembridžā, Masačūsetsas štatā (ASV) lēš, ka kosmiskā objekta diametrs ir no 11 līdz 34 metriem. Salīdzinājumam - meteorīts, kura eksplozijā virs Čeļabinskas (Krievija) 2013.gadā cieta ap tūkstoš cilvēku, bija 20 metrus diametrā, raksta Space.com.

2017 AG13 tika atklāts tikai 7.janvārī Katalinas debesu novērošanas projekts (Catalina Sky Survey) ietvaros Arizonas universitātē. Sākotnējie novērojumi liecina, ka objekts ap Sauli riņķo izteikti eliptiskā orbītā un vienu apli veic aptuveni 347 dienās.

2017 AG13 attālums no Saules svārstās robežās no 0,55 AU līdz 1,36 AU. Salīdzinājumam, Zemes attālums līdz Saulei nekad nav mazāks par 0,98 AU un lielāks par 1,02 AU.

Ar AU tiek apzīmēta astronomiskā vienība jeb vidējais attālums no Zemes līdz Saulei, tas ir, 150 miljoni kilometru.

Astronomi lēš, ka Zemei tuvējā apkaimē ir miljoniem asteroīdu, bet no tiem pagaidām atklāti vien 15 tūkstoši. Labā ziņa gan ir tā, ka milži, kas var nodarīt ievērojamu postu mūsu planētu, ir pamanīti, un neviens no tiem tuvākajā nākotnē planētu neapdraud.

While you were hitting snooze, we nearly hit an asteroid! At 7:47 AM EST an asteroid we only first spotted Saturday gave us a wake up call. pic.twitter.com/BbAQc7e2EJ— Slooh (@Slooh) January 9, 2017