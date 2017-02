Indijas raķete veiksmīgi nogādājusi orbītā 104 satelītus

Indijas raķete trešdien veiksmīgi nogādājusi orbītā 104 satelītus, uzstādot jaunu pasaules rekordu, kad kāda valsts vienā reizē nogādājusi kosmosā visvairāk satelītu.

«Tas mums ir dižs brīdis. Apstiprināts, ka tagad visi 104 satelīti ir veiksmīgi izvietoti orbītā,» pavēstīja misijas direktors un Indijas Kosmosa pētījumu organizācijas zinātnieks B. Džajakumars.

Indijas kosmosa aģentūras misija pārspējusi līdzšinējo Krievijas uzstādīto rekordu, kura 2014.gadā ar vienu raķeti orbītā nogādāja 37 satelītus.

Indijas raķete nogādāja kosmosā trīs satelītus no Indijas un 101 mazākus nanosatelītus, tostarp 96 no ASV un pa vienam no Izraēlas, Kazahstānas, Šveices un Nīderlandes.