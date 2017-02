Apvienotie Arābu Emirāti plāno būvēt pilsētu uz Marsa

Ienākumi no naftas un gāzes ieguves Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE) deva iespēju pēdējos gadu desmitos veikt apskaužamu izrāvienu it visās jomās. Valsts metropole Dubaija tagad lepojas ar pasaulē augstāko ēku, tās piekrastes zonā ir izbūvēta mākslīgu salu pasaule un kārtības sargi brauc ar pasaulē ekskluzīvākajiem auto - tādiem kā Bugatti Veyron, McLaren MP4-12C, Bentley Continental GT, Ferrari FF, Audi R8 un citiem. Bet tas viss ir sīkums, ja paraugās uz AAE jaunākajiem ambiciozajiem plāniem.

Vārds ambiciozi patiešām ir vietā. Patiesībā varētu teikt, ka tie ir visambiciozākie plāni, kurus AAE vadība jelkad ir apņēmusies realizēt. Proti, otrdien Pasaules Valdības samitā Dubaijā

AAE paziņoja, ka tuvāko 100 gadu laikā, tas ir, līdz 2117. gadam, plāno uz Marsa uzbūvēt pilsētu.

Tās konceptuālo versiju, kas ir Čikāgas izmēra pilsēta, AAE inženieri jau ir izveidojuši, un to jau tagad var virtuāli apmeklēt, raksta The Washington Post.

Twitter

We aspire in the coming century to develop science, technology and our youth's passion for knowledge. This project is driven by that vision. pic.twitter.com/4QibJjtiM2— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2017

Dubaijas šeihs un AAE viceprezidents Mohammeds bin Rašids Al Maktūms ir optimistisks, ka plānus par pilsētu uz Marsa izdosies realizēt.

«Cilvēka ambīcijām nav robežu, un ikviens, kurš palūkosies uz šajā gadsimtā veiktajiem zinātniskajiem atklājumiem, piekritīs, ka ar mūsu spējām vissvarīgāko cilvēces sapni ir iespējams īstenot,» sacījis Maktūms.

Pirmajā mirklī ideja varbūt arī šķiet pārāk grandioza, tomēr 100 gadu plāns ir veidots pa atsevišķiem posmiem.

Twitter

"Mars 2117" includes a major space sciences focus in our universities. We're building a space pioneering passion among our young people.— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2017

«Marss 2117 ir ilgtermiņa projekts,» Maktūms sacījis savā paziņojumā, uzsverot, ka vispirms emirātu iedzīvotāju jaunajā paaudzē nepieciešams pamodināt interesi par ceļošanu kosmosā. Šeihs ir pārliecināts, ka

sākotnējā mērķa sasniegšanai palīdzēs ar kosmosa zinātni saistītu programmu ieviešana AAE augstskolās.

Projekta ietvaros plānots izveidot arī emirātu zinātnieku komandu, kas ar ārvalstu speciālistu atbalstu cita starpā meklētu iespējas, kā uz Marsu un atpakaļ nokļūt ātrāk. Tāpat šie zinātnieki pētītu, kādai būtu jābūt optimālai apmetnei un kā tā spētu eksistēt patstāvīgi gan no enerģijas un pārtikas ražošanas, gan arī transporta viedokļa.

Twitter

The "Mars 2117" project will develop an Emirati and international team of scientists to push the human exploration of Mars in years to come. pic.twitter.com/5ujxvyC8As— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2017

Jāpiebilst, ka AAE kosmosa apguvi nesāk no nulles. Šī Persijas līča valsts savu kosmosa aģentūru izveidoja 2014.gadā un gadu vēlāk jau izveidoja sadarbību ar Francijas un Lielbritānijas aģentūrām.

AAE plāno līdz 2021.gadam uz Marsu nosūtīt savu zondi un vēl janvārī ziņoja, ka projekta virzība norit kā plānots.

Protams, šobrīd vēl ir grūti prognozēt, ka gadsimta laikā izdosies izveidot pilsētu uz Marsa. No otras puses, citos Marsa kolonizēšanas projektos laika nogrieznis līdz apmetnes izveidošanai uz sarkanās planētas ir krietni vien īsāks. Uz tā fona AAE plāns sāk izskatīties krietni vien reālāks.

Twitter

"Mars 2117" is a seed we are sowing today to reap the fruit of new generations led by a passion for science and advancing human knowledge. pic.twitter.com/IExtnpiO2B— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2017

