Netālā kosmosā nobildēta viena no visu laiku lielākajām zvaigznēm

Vienā no pēdējiem attēliem, ko uz Zemi nosūtījis Hubble kosmiskais teleskops, ir redzama iespaidīga un salīdzinoši netāla superzvaigžņu kopa. Un tajā atrodas viena lielākajām zvaigznēm kādu astronomiem sanācis novērot.

Westerlund 1 tiek dēvēta par superzvaigžņu kopu, jo tajā ir vairāk masas un tā ir krietni spožāka par citām tik jaunām kopām, raksta International Business Times.

Kosmiskos mērogos Westerlund 1 atrodas mums kaimiņos - vien 15 000 gaismas gadu attālumā tepat Piena ceļā -, bet tās redzamākā iemītniece ir zvaigzne, kas nodēvēta par Westerlund 1-26. Tās vecums, tāpat kā visai kopai, ir apmēram 3 miljoni gadu. Salīdzinājumam - Saule veidojās pirms aptuveni 4,5 miljardiem gadu.

Nacionālās Aeronautikas un kosmosa aģentūras (NASA) ziņojums liecina, ka ar 1500 reizes lielāku rādiusu nekā Saulei Westerlund 1-26 ir viena no lielākajām zvaigznēm, ko nācies novērot.

Salīdzinājumam, ja šo zvaigzni novietotu Saules sistēmas centrā, tā «aprītu» visas iekšējās planētas, tai skaitā Jupiteru.

Lai arī Westerlund 1-26 ir tik milzīga un apmēram 380 000 reižu spožāka par Sauli, tā nebūt nav lielākā zvaigzne zināmajā Visumā. Zinātnieki par lielākām uzskata vēl vismaz trīs zvaigznes: UY Scuti apmēram 9500 gaismas gadu attālumā, WHO G64, kura atrodas aptuveni 168 000 tūkstošus gaismas gadus no Zemes Lielajā Magelāna mākonī, un RW Cephei, no kuras gaisma līdz Zemei ceļo 11 500 gadus. Par lielāko līdz šim zināmo zvaigzni tiek uzskatīta UY Scuti. Tās rādiuss ir 1708 reizes lielāks nekā Saulei.

