Izmeļošākā ekskursija Starptautiskajā kosmosa stacijā

Foto: Ekrānšāviņš no video

Privātā zona, kas ir tikai nedaudz lielāka par guļammaisu, sausā pārtika, no kā jāizdzīvo mēnešiem ilgi, tualete, kas darbojas līdzīgi kā putekļu sūcējs, un darba grafiks, kas sadalīts pa minūtēm. Tā 400 kilometru augstumā, ap Zemi riņķojot ar aptuveni 28 000 kilometriem stundā, dzīvo un strādā Starptautiskās kosmosa stacijas zinātnieku komanda. Par to ir runāts bieži, taču līdz šim no atsevišķajiem stāstiem bija grūti iztēloties astronautu ikdienu «skārda bundžā», kas milzīgā ātrumā pārvietojas nelabvēlīgajā kosmosa vidē. Krietni vien labāku priekšstatu varētu viest amerikāņu astronauta Stīvena Svonsona vadītā ekskursija pa visiem kosmosa stacijas blokiem - sākot no dzīvojamās zonas un nosacītās trenažieru zāles, līdz pat kupolam ar skatu uz mūsu planētu un kapsulai, ar ko atgriezties uz Zemes. Jāpiebilst, ka video garums ir 50 minūtes un tas ir angļu valodā.