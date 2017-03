Curiosity nobrauktais attālums šajā laikā nav liels (nepilni 16 kilometri), tomēr ar pašgājēja palīdzību zinātniekiem ir izdevies veikt būtiskus atklājumus. Būtiskākais no tiem - pierādījumi, ka uz Marsa reiz plūdis ūdens un līdz ar to bijuši apstākļi, kuros var veidoties un attīstīties dzīvi organismi.

16 kilometri ir attālums, ko cilvēks bez īpašas piepūles var veikt trīs stundās. Curiosity tas prasīja 4,5 gadus, un acīmredzot uzdevums nav bijis no vieglajiem, jo uz robota riteņiem jau redzamas nolietojuma pēdas. Proti, Curiosity zinātniskā komanda mikroblogošanas vietnē ievietojusi attēlu, kurā redzams viens no Curiosity sešiem alumīnija riteņiem, un tam ir atdalījušies pāris saķeres elementi.

Jāteic gan, ka paši zinātnieki par bojājumiem neliekas satraukti, jo robots jau tā ir paveicis vairāk nekā gaidīts, turklāt viens vai divi nolūzuši elementi Curiosity caurgājību būtiski neietekmēs.

Vecums nenāk viens: Curiosity sāk atdalīties detaļas

These are the breaks. After 4.5+ off-road years on Mars, my wheel treads show 1st breaks. No prob—lots of wear left. https://t.co/ohlNPi48VN pic.twitter.com/IT1p9Pyvz8— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) March 21, 2017