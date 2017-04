I need more Cupola time! Waving to Oleg during robotics operations. We love to hang out here once in a while (and it is European-built)! / Quand Oleg a pris la photo j’étais aux commandes du bras robotique dans la Cupola - un de nos endroits préférés (et #madeinEurope!) 🇪🇺 #ESA #astronaut #space #instaspace #ISS #cupola #expedition50 #mission #proxima

