C vitamīna spējas ārstēt saaukstēšanos ir mīts

Gadījumā, ja cilvēku moka iesnas, no apkārtējiem viņš, visticamāk, dzirdēs ieteikumu uzturā pastiprināti lietot C vitamīnu, piemēram, apēdot kādu apelsīnu. Tomēr izrādās, ka C vitamīna spējas ārstēt saaukstēšanos ir pārspīlētas.

Viss sākās 1970.gadā, kad Nobela prēmijas ieguvējs Linuss Paulings publicēja grāmatu par C vitamīna brīnumainajām īpašībām - Vitamin C and the Common Cold, raksta Mirror.co.uk. Grāmata guva milzu panākumus, un arī pats Linuss par C vitamīnu fanoja un to slavināja līdz pat savai nāvei 1994.gadā.

Tai pašā laikā tīmekļa izdevuma Popular Science apskatniece Sāra Čodoša raksta, ka nav klīnisku pierādījumu, ka apelsīnu ēšana palīdzēs atbrīvoties no iesnām un kakla iekaisuma.

Reklāma

«Dažos pētījumos gūts apstiprinājums, ka regulāra C vitamīna lietošana var samazināt saaukstēšanās ilgumu, taču lielas jēgas no C vitamīna lietošanas, kad cilvēks jau ir saaukstējies, nebūs,» raksta Čodoša.

LASI CITUR: Popular Science

«Dažos pētījumos ir atklāta sakarība starp C vitamīna lietošanu ikdienā un mazāku sirds asinsvadu slimību risku, taču vairāk ir tādu pētījumu, kuri nekādas sakarības neatklāj.»

Būtiski atcerēties, ka organisms šo ūdenī šķīstošo vitamīnu izfiltrēs un izvadīs no organisma, ja centīsieties paaugstināt devu. Citiem vārdiem sakot, vienīgais labums no lielas C vitamīna devas lietošanas būs vitamīniem bagāts urīns.

Saistītie raksti