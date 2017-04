Pētnieki sākuši analizēt 11 «citplanētiešu» signālus

Starptautiskā projekta Breakthrough Listen pētnieki ir saņēmuši un šobrīd analizē datus no vairākiem teleskopiem, starp kuriem ir arī 11 signāli, kas raisījuši īpašu interesi.

Dati, tai skaitā arī intriģējošie signāli ievākti ar teleskopiem GBT (Green Bank Radio Telescope, ASV), Lick Observatory’s Automated Planet Finder (ASV) un Parkes Radio Telescope (Austrālija), raksta Lenta.ru.

Datu analīzi veic projekta SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, ASV) dalībnieki.

Reklāma

Zinātnieki norāda, ka mākslīgi radīti signāli atšķiras no dabiskajiem. Pētnieku izstrādātie analīzes algoritmi dod iespēju atšķirt Zemes, tai skaitā Zemes mākslīgo pavadoņu radītos signālus no tādiem, kas atceļojuši no dziļa kosmosa. Tāpat pētniekiem ir iespēja noskaidrot, no kura Visuma reģiona signāls nācis.

SETI pētnieki gan atzīst, ka 11 uztvertie signāli ir intriģējoši, taču varbūtība, ka to izcelsmes vieta ir tālas civilizācijas, ir maz ticama. Taču drošības labad tie ir jāpārbauda.

Breakthrough Listen programma ir lielākais ārpuszemes civilizāciju meklēšanas projekts. Tās pirmsākumi meklējami 2015.gadā, kad spēkus apvienoja krievu miljardieris Jurijs Milners un slavenais britu zinātnieks Stīvens Hokings.

Abi kungi, starp citu, ir apņēmušies uz Saulei tuvāko zvaigžņu sistēmu Centaura Alfa nosūtīt ārkārtīgi kompaktu un vieglu kosmosa kuģu floti.

Saistītie raksti