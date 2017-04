Atklāj planētu 13 000 gaismas gadu attālumā

Foto: NASA/JPL-Caltech

OGLE-2016-BLG-1195Lb ir Zemes masas planēta, kas riņķo ap sarkano punduri. Tā atrodas aptuveni 1 astronomiskās vienības attālumā no zvaigznes, kas nozīmē, ka tur ir pārāk auksts, lai uz tās būtu mums pazīstamām dzīvības formām piemēroti apstākļi. OGLE-2016-BLG-1195Lb ir planēta ar vismazāko masu, kāda līdz šim ir atklāta, izmantojot mikrolēcošanas metodi. Ņemiet vērā, ka līdz šai planētai būtu jāceļo ĻOTI ilgi ar mūsdienu kosmiskajiem aparātiem, jo to no Zemes šķir aptuveni 13 000 gaismas gadi.