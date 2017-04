Prinstonas universitātes zinātnieks, fiziķis-teorētiķis Roberts Dijkgrāfs (Robbert Dijkgraaf) uzskata, ka zina, kāds gals sagaida Visumu. Tas, ko viņš prognozē, nav nekas patīkams un tiek aprakstīts zemāk pievienotajā video. Labi vien, ka tas nav gadu desmitu vai gadsimtu jautājums un nedz mūsu, nedz daudzām nākamajām paaudzēm to piedzīvot nenāksies.

Zemāk pievienotajā video zinātnieks un grāmatas «Bezjēdzīgo zināšanu noderīgums» (The Usefulness of Useless Knowledge) skaidro, kāds būs Visuma gals. Viņš norāda, ka viens no galvenajiem slavenā zinātnieka Alberta Einšteina atklājumiem ir Visuma izplešanās fakts. Taču tas nav tik satraucošs, kā atklājums, ka kaut kāds nezināms spēks liek Visumam izplesties aizvien ātrāk un ātrāk. Tādējādi pēc Dijkgrāfa domām pienāks brīdis, kad Visums izpletīsies ar ātrumu, kas pārsniedz gaismas ātrumu un mums vairs nebūs izredžu uzzināt, kas ir pie tā robežām.

Mums tuvējā kosmosā arī notiks pārmaiņas. Kaimiņos esošās galaktikas pakāpeniski izgaisīs un mēs paliksim vieni savā Galaktikā. Iespējams, ciešā tuvumā vēl paliks kāda galaktika, taču Piena ceļa zvaigznes tāpat būs iztērējušas degvielu un sāks pamazām apdzist. Un vienīgais spēks, kas vēl aizvien pastāvēs būs gravitācija. Tā pamazām «aprīs» ne tikai izdegušās zvaigzne, bet arī visu citu matēriju, un tās tad arī būs mums pazīstamā Visuma beigas.

Zinātnieks arī norāda, ka šāds scenārijs daudziem fiziķiem šķiet ļoti nepatīkams, tādēļ viņi nav naski uz šādu ideju atbalstīšanu. Tomēr eksperimenti rāda, ka tieši tāds ir Visuma liktenis.

Melnie caurumi visu aprīs un tas būs Visuma gals

