Video: Pēc divu gadu misijas uz Zemes atgriezies noslēpumainais ASV lidaparāts

ASV Gaisa spēki Twitter paziņojuši, ka svētdienas rītā Kenedija kosmiskajā centrā Kanaveralas ragā (Floridas štatā) pēc 718 dienu ilgas misijas Zemes orbītā nolaidusies eksperimentālā bezpilota lidmašīna X-37B.

Dažādi vietējie mediji ziņo, ka blīkšķis, ar kādu lidmašīna virsskaņas ātrumā ielidojusi Zemes atmosfērā, esot satricinājis centrālo Floridu un bijis dzirdams pat tādās apdzīvotās vietās kā Tampa un Fortmaijersa. Tās no Kenedija kosmiskā centra atrodas attiecīgi 240 un 300 kilometru attālumā, raksta Fox News.

Šī bija pirmā reize, kad 9 metrus garais X-37B nolaidās Floridā. Iepriekšējās misijās militāristi izmantoja Vanderberga Gaisa spēku bāzi Kalifornijas štatā.

Par to, kāds ir šīs kosmiskās lidmašīnas misiju uzdevums, lielas skaidrības nav. Taču oficiālajā paziņojumā teikts, ka X-37B palīdz īstenot eksperimentālu programmu, ar kuru tiek demonstrētas uzticamas, vairākkārt lietojamas bezpilota tehnoloģijas ASV Gaisa spēku kosmosa testu platformai.

Paredzams, ka no Kanaveralas raga jau šogad startēs nākamā X-37B misija.

