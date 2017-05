Līdz šim neredzēti Saturna atmosfēras foto apkopoti video

27.aprīlī NASA un Eiropas Kosmosa aģentūras zonde Cassini veica pirmo lidojumu spraugā starp Saturna gredzeniem un gigantiskās planētas atmosfēras augšējiem slāņiem. Tā bija lieliska iespēja no salīdzinoši neliela attāluma pirmo reizi novērot Saturna atmosfēras parādības un mākoņu dinamiku. Iegūtos attēlus speciālisti un entuziasti apvienojuši animācijā un tā mums nešaubīgi liks sajusties kā mazām kripatiņām Saules sistēmā, par bezgalīgo kosmosu nemaz nerunājot.

Šobrīd jau ir noticis otrs lidojums starp Saturna atmosfēras augšējiem mākoņu slāņiem un iekšējo gredzenu, taču pirmajā lidojumā, par kura iznākumu zinātnieki varēja vien izteikt minējumus, zonde tuvākajā punktā no gredzeniem atradās vien 300 kilometru attālumā, bet no mākoņiem - 3000 km attālumā. Cassini relatīvais ātrums attiecībā pret Saturnu maksimāli sasniedza 124 000 km/h, tādēļ zondes kameras darbojās faktiski nepārtraukti un mākoņu virsotnes fotografēja stundas garumā.

Cassini lidojums starp Saturna gredzeniem un mākoņiem

No labākajiem iegūtajiem attēliem līdz šim neredzētā izšķirtspējā Kunio Sajanagi un Džons Bleloks no Hemptonas universitātes ar Cassini misijas ekspertu atbalstu sakombinēja video, kurš parāda to, ko zonde redzēja sava vēsturiskā lidojuma brīža laikā. Video sākas ar sešstūra formas vētru, kas pārņēmusi visu Saturna ziemeļpolu, un turpinās ar lidojumu gredzenu virzienā.

Šobrīd Cassini ir sākusi savas misijas pēdējo posmu, kurš, ja viss noritēs atbilstoši plānam, noslēgsies ar zondes pašiznīcināšanos šā gada 15.septembrī, tai ielidojot Saturna atmosfērā.

Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Līdz tam Cassini veiks vēl 20 lidojumus starp gredzeniem un atmosfēras augšējiem slāņiem. Tā zinātnieki cer uzzināt, cik, piemēram, gara ir diena uz Saturna. Bet pašiznīcināšanās ir svarīga, lai nejauši nenogādātu uz Saturna pavadoņiem mikroorganismus, kuri varētu atrasties uz zondes.

Cassini no Zemes startēja 1997.gada 15.oktobrī un tās primārais uzdevums bija veikt Saturna un tā lielākā pavadoņa Titāna izpēti, jo zinātniekiem šķita, ka uz tā var eksistēt dzīvība. Nejauši iegūti cita pavadoņa, Encelāda, attēli, gan izrādījās tik intriģējoši un liecināja par pazemes okeāna eksistenci uz ledainā objekta, ka Cassini programmā tika veiktas korekcijas, raksta korrespondent.net.

NASA/Jet Propulsion Laboratory-Caltech

