Masīvā galaktiku kopa Abell 370 un Habla spējas ielūkoties tālā, tālā pagātnē

Foto: NASA, ESA, and J. Lotz and the HFF Team (STScI)

Sešu miljardu gaismas gadu attālumā Vaļa zvaigznājā atrodas masīva galaktiku kopa Abell 370. To veido vairāki simti galaktiku. Jau 1980.gadu vidū uzņemtie attēli liecināja, ka milzīgais, spožais loks nav pašas kopas sastāvdaļa, bet gan fenomens, kas saistīts ar gravitācijas lēcošanu. Tas ir aptuveni divas reizes tālākas galaktikas palielināts un deformēts attēls. Jaunākās fotogrāfijas, kas tapušas ar Habla teleskopu, atklāj, ka tās ir veselas divas parastas spirālveida galaktikas projekcijas. Abell 370 gravitācija deformē laiktelpu, piespiežot tālāko galaktiku gaismai iet visdažādākos ceļus. Tādējādi to attēli vienlaicīgi tiek gan deformēti, gan palielināti. Tālāko objektu projekcijas redzamas kā loki un svītras, kas izkārtojušās ap kopas centrālo daļu. Šis efekts, kas pazīstams kā gravitācijas lēcošana, darbojas kā milzīgs teleskops, ļaujot zinātniekiem ieraudzīt objektus, kurus ar parastiem teleskopiem no Zemes nav iespējams saskatīt. Šī un vēl piecas galaktiku kopas tika fotografētas ar Habla teleskopu Frontier Fields programmas ietvaros, patērējot šim uzdevumam 630 stundas. Abell 370 bija viena no pēdējām. Iepriekšējais šīs kopas attēls tika publicēts 2009.gadā, kad attēls vēl nav tik detalizēts, jo novērojumu laiks bija īsāks. NASA's Goddard Space Flight Center/Katrina Jackson Papildus sešām galaktiku kopā tika novēroti tā dēvētie «paralēlie apgabali», kur ir daudz mazāks objektu skaits. Novērojumi tika veikti infrasarkano staru diapazonā ar plaša lauka kameru WFC3 un redzamajā gaismā ar ACS kameru. Frontier Fields programmas ietvaros iegūtie dati palīdz saprast, kā veidojušās galaktikas un zvaigznes Visuma pirmsākumos, kā arī precīzāk noteikt tumšās matērijas un parastās matērijas izvietojumu. Pētot Abell 370, zinātnieki ir konstatējuši, ka šajā kopā ir divi tumšās matērijas sakopojumi, kas visticamāk liecina, ka Abell 370 ir veidojusies, saplūstot divām mazākām kopām. Klikšķini uz attēla, lai skatītu pilnā izmērā Avots: NASA, ESA, STScI, and the HFF team