Čīlē sāk pasaules lielākā teleskopa montāžu

An interior view of one of the four telescopes of the Astronomical Observatory Paranal in Antofagasta, Chile, 26 May 2017. The Extremely Large Telescope will be the biggest optical telescope of the world, located at the Paranal Observatory, Antofagasta region. EPA/MARIO RUIZ. Foto: Mario Ruiz / EFE

Čīles ziemeļos Atakamas tuksnesī piektdien sākta pasaules lielākā teleskopa montāža. Teleskops, kura galvenā spoguļa diametrs sasniedz 39 metrus, domāts to citplanētu jeb eksoplanētu pētīšanai, kas atrodas ārpus Saules sistēmas un uz kurām varētu būt dzīvība. Paredzēts, ka teleskops, kurš būs viens no Eiropas dienvidu observatorijas (ESO) objektiem, sāks darbu 2024.gadā. Teleskops ELT atradīsies uz 3048 metrus augstā Armazones kalna 130 kilometrus uz dienvidiem no Antofagastas. Reklāma ETL galvenais spogulis sastāvēs aptuveni no 800 sešstūra segmentiem, kuru diametrs ir 1,4 metri. Bez galvenā spoguļa teleskopā būs vēl četri spoguļi. «Te tiek būvēts kas vairāk nekā viens teleskops. Tā ir viena no lielākajām zinātnes, tehnoloģiju un starptautiskās sadarbības iespēju demonstrācijām,» pamatakmens likšanas ceremonijas laikā norādīja Čīles prezidente Mišela Bašlē. Pēc jaunā teleskopa montāžas pabeigšanas Čīles teritorijā būs koncentrēti 75% no visas pasaules astronomisko novērojumu kapacitātes. ESO dibinājušas 15 Eiropas valstis un Brazīlija. Tās galvenā mītne atrodas Minhenē, bet Čīles Atakamas tuksnesī ESO rīcībā bez jaunbūvējamā teleskopa ir jau trīs citas observatorijas.