Arhīva foto: Amundsena ekspedīcija uz Dienvidpolu

Norvēģis Amundsens Dienvidpolu sasniedza tikai piecas nedēļas ātrāk nekā brita Roberta Falkona Skota vadītā ekspedīcija, kas atšķirībā no Amundsena ekspedīcijas mājās vairs neatgriezās.

Jau 1897. gadā, kad Amundsens bija vien 25 gadus vecs, viņš kā kapteiņa palīgs piedalījās beļģu ekspedīcijā uz Antarktīdu ziemas laikā. Tā bija pirmā šāda veida ekspedīcija pasaules vēsturē.

No 1910. līdz 1912. gadam Amundsens vadīja Antarktīdas ekspedīciju, kas bija pirmā ekspedīcija vēsturē, kam izdevies sasniegt Dienvidpolu.

Lai arī Amundsena panākumi tika atzīti un plaši izslavēti, tos pamatīgi aizēnoja Roberta Skota ekspedīcijas bēdīgais gals.

Fotogrāfijas publicētas Roalda Amundsena grāmatā «The South pole; an account of the Norwegian Antarctic expedition in the «Fram,» 1910-1912», un, pateicoties Toronto universitātes Roberta bibliotēkai, tās interesentiem tagad pieejamas arī digitālā formātā.