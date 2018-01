Indijā uzietas slepena tempļa atliekas

Arheoloģisko izrakumu laikā Indijas pilsētā Bengalūru kāds arheoloģijas entuziasts un autobusa vadītājs Danpals M. (Dhanpals M.) uzgāja akmens stabu, uz kura iegravēti dažādi uzraksti. Saprotot, ka tas varētu būt ārkārtīgi nozīmīgs un vērtīgs atklājums, Danpals turpināja meklējumus un tuvējā apkārtnē atrada vēl vairākus līdzīgus akmens stabus, kas, kā izrādījās, ir daļa no 500 gadu sena un slepena tempļa.

After the profile of the stone in Jakkur village and its inscription was deciphered, search was conducted, during which an old temple’s basement and pillars were discovered. #HeritageTreasures https://t.co/eHQ4DoN9cj— B.PAC (@BPACofficial) January 12, 2018