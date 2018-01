Baisi foto: Neirologs ar elektrisko lādiņu izraisa visas iespējamās sejas izteiksmes

Šie foto no 1862. gada nav domāti tiem, kuri mēdz viegli izbīties, jo līdzīgi kadri nereti redzami vien šausmu filmās.

Nē, attēlos redzamajiem cilvēkiem nav garīgo traucējumu. Šajā savādā Viktorijas laika eksperimentā mākslīgi parādītas visas emocijas, kas var atspoguļoties cilvēka sejā, – no prieka līdz skumjām, no dusmām līdz mulsumam un no sāpēm līdz baudai.

Eksperimenta autors ir franču neiroloģijas pionieris Dušēns du Buloņē (Duchenne du Boulogne), kuru ārkārtīgi interesēja, kā cilvēka sejas muskuļi attēlo dažādas emocijas.

Tiecoties noskaidrot, kuri muskuļi atbild par attiecīgajām emocijām, Buloņē pie eksperimenta dalībnieku ādas dažādās vietās pielika elektrībai pievienotus vada galus.

Boloņē ticēja, ka izteiksmes, ko veido cilvēka seja, ir vārti uz tā dvēseli.

Savu eksperimentu neirologs iemūžināja ar ap to pašu laiku izgudroto fotokameru. Rezultāti tika publicēti viņa grāmatā «The Mechanism of Human Physiognomy» (1862).