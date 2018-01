Heopsa piramīdas slepenajā kambarī, iespējams, atrodas meteorītu tronis

Pēc kambara atrašanās vietas noskaidrošanas arheologiem tika dots uzdevums noskaidrot, kas šajā telpā atrodas. Pēc vairākiem minējumiem pētnieki beidzot izvirzījuši visticamāko hipotēzi – kambarī atrodas meteorītu tronis, kas palīdzēja faraoniem veiksmīgāk nokļūt viņsaulē.

FOTO: EPA/Scanpix

Šī hipotēze ir balstīta uz «Piramīdu tekstiem», kas iegravēti uz piramīdu sienām un ir vecākie zināmie reliģiskie teksti pasaulē.

Eksperti atklāj, ka šajos tekstos ir pieminēts dzelzs tronis, uz kura faraonam Heopsam bija jāsēž, lai tiktu cauri debesu vārtiem un nokļūtu viņsaulē starp ziemeļu zvaigznēm.

FOTO: EPA/Scanpix

Lai arī kambarī vēl neviens fiziski nav spēris kāju, pētnieki lēš, ka tieši tur atrodas tekstos pieminētais tronis. Turklāt tas, visticamāk, ir veidots no dzelzs, kas iegūta no meteorītiem. Šis materiāls bija ārkārtīgi vērtīgs, un to izmantoja tikai ļoti nozīmīgu priekšmetu veidošanai, piemēram, no meteorītiem bija izgatavots faraona Tutanhamona duncis.