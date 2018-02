Rotaļlieta 50. gados: «Viens bērns noslēpj urānu, bet otrs ar Geigera skaitītāju to meklē»

Kā vēsta «All That Is Interesting», rotaļu atomenerģijas laboratoriju (Gilbert U-238 Atomic Energy Lab) 20. gadsimta 50. gados radīja slavenā amerikāņu rotaļlietu ražošanas giganta Alfrēda Gilberta (Alfred Gilbert) kompānija. Tās mērķis bija izglītot bērnus zinātnē, ļaujot tiem pašiem mājas apstākļos radīt un pētīt īstas kodolreakcijas. Komplektā ietilpa vairāki veidi urāna, kas ir viena no atombumbas galvenajām sastāvdaļām.

Līdz ar urānu koferī atradās arī stikla kupols, kurā bērns varēja novērot radioaktīvo elektronu kustību, Geigera skaitītājs, lai varētu izmērīt radiācijas līmeni, un vairāki citi rīki.

FOTO: Webms/ Wikimedia Commons

Pamācībā pat aizraujoši aprakstīts, kā šo rotaļlietu var izmantot savdabīgās paslēpēs, proti, vienam rotaļu biedram bija jānoslēpj radioaktīvs materiāls, bet otrs ar Geigera skaitītāju to meklēja. Jautrībai ne gala, ne malas.

Tiesa, iespējams, mēs nedaudz pārspīlējam un šī rotaļlieta nemaz tik bīstama nebija, jo radioaktīvie materiāli bija diezgan droši iepakoti un radiācijas daudzums, ko tie izstaroja bija pielīdzināms tam, ko gūstam sauļojoties. Turklāt pamācībā bija brīdinājums, lai bērni nemaz nedomā vērt vaļā kapsulas, kur atradās urāns, jo tā var visu māju padarīt radioaktīvu.

FOTO: Chemical Heritage Foundation/ Wikimedia Commons

Rotaļlieta tomēr lielu popularitāti neieguva, jo bija ārkārtīgi dārga – aptuveni 50 dolāru, kas mūsdienās būtu ap 500 dolāriem. Diezgan liela cena priekš lietas, kas pakļauj tavu bērnu radiācijai. Tiesa, vecāki jau tajā laikā saprata, ka nav prāta darbs savās mājās ienest urānu, kur nu vēl ļaut bērniem ar to spēlēties, tāpēc atomenerģijas mini laboratorija tika ātri vien aizvākta no veikalu plauktiem. Tika pārdoti tikai nedaudz vairāk par 5000 eksemplāriem.

Šī rotaļlieta mūsdienās ir kļuvusi par ļoti iekārojamu lietu kolekcionāriem, un internetā to var iegādāties par 2000 dolāriem. Turklāt nav jāuztraucas, ka tai būs beidzies derīguma termiņš, jo urāns tajā būs lietojams vēl vismaz dažus miljonus gadu.