Leģenda par Romas dibināšanu. Ko vēsta arheologi?

Kā vēsta leģenda, ko savos rakstos izmanto gan romiešu vēsturnieki Līvijs, Dionīsijs un Plūtarhs, gan dzejnieks Ovidijs, Romas pilsētu dibināja dvīņubrāļi Romuls un Rems. Brāļi bija cēlušies no grieķu un latīņu dižciltīgajiem no mātes puses. Viņi piedzima Alba Longā, valdnieka Numitora meitas Rejas Silvijas ģimenē. Lai arī Numitora brālis, toreizējais valdnieks Amulijs Rejai Silvijai pavēlēja kļūt par vestālieti, tomēr viņa nepaklausīja un kļuva grūta no kara dieva Marsa.

Baidoties, ka viņam tiks atņemts tronis, Amulijs pavēlēja abus dzimušos bērnus noslīcināt Tibrā, tomēr viņus izglāba upes dievs Tibernijs, liekot Tibras straumei kļūt rāmai. Rezultātā grozs, kurā atradās bērni, tika izskalots krastā. Tur tos atrada un savā audzināšanā pieņēma vilku māte un dzenis.

Drīz vien abus zēnus uzgāja gans Faustuls, kurš kopā ar sievu Aku Larentiju dvīņus uzaudzināja. Bērni izauga, nenojaušot savas dižciltīgās saknes.

Kad zēni bija vecāki, viņi piedalījās apvērsumā pret Amuliju. Kad Amulijs sāka nojaust zēnu patieso izcelsmi, viņš Remu sagrāba par ķīlnieku. Romuls vēlāk devās brāli atbrīvot, kas arī veiksmīgi izdevās. Abi brāļi pēc tam nogalināja Amuliju un atdeva varu atpakaļ Numitoram.

Sava vectēva atbalstīti, brāļi nolēma dibināt pilsētu vietā, kur viņi bija izglābti no upes. Nevarot izšķirties, uz kura no septiņiem pakalniem lai pilsētu būvē, brāļi sastrīdējās un rezultātā Romuls nogalināja Remu.

Romas pilsēta tika dibināta Palatīna pakalnā 753. gadā pirms mūsu ēras, un Romuls bija tās pirmais valdnieks daudzus gadus.

Lai arī šī leģenda parasti netiek uzskatīta par kaut ko vairāk kā mītu, tomēr pētnieki vēl joprojām par to diskutē. Relatīvi nesenie pierādījumi liecina, ka leģendas pamatā patiesi bijušas vēsturē reālas personības.

1988. gadā arheologs Andrea Karandīni (Andrea Carandini) Palatīna pakalnā veica izrakumus, kas atklāja antīkas sienas drupas, kas datējamas ar 775. līdz 750. gadu pirms mūsu ēras. Iespējams, ka tas ir Romas pilsētas pirmais mūris.

Savukārt 2007. gadā tika veikti jauni izrakumi Palatīna kalnā un tika atklāta ala, kurā vilku māte esot audzinājusi abus brāļus.

Tomēr, lai arī arheologi, visticamāk, nekad nenonāks pie vienota uzskata par patiesajiem notikumiem, kas apvij Romas pilsētas rašanos, leģenda par Romulu un Remu vienmēr būs svarīga Romas izcelsmes vēstures daļa.