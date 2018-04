Pirms 11 tūkstošiem gadu cilvēki «karoja» ar divmetrīgiem sliņķiem

Kā raksta izdevums «Live Science», zinātnieki atklājuši pierādījumus, kas vēsta par asiņainām sadursmēm starp senajiem cilvēkiem un gigantiskiem sliņķiem, kas, stāvot uz pakaļkājām, sasniedza vairāk nekā divus metrus lielu augumu.

Milzīgajam dzīvniekam uz priekšķepām bija asi nagi, kas gan nepasargāja sliņķi no cilvēku ieročiem un pēdīgi – izmiršanas.

Dzīvnieka pēdu nospiedumu fosilijas, kas uzietas ASV, netālu no robežas ar Meksiku, atklāj, kā norisinājās cilvēku sadursmes ar sliņķiem.

FOTO: Reuters/Leta

Pēdu nospiedumi atklāj, ka senie mednieki ir sekojuši dzīvniekam un tad tam, iespējams, ar šķēpiem uzbrukuši.

«Stāsts, ko mēs nolasījām no pēdu nospiedumiem, atklāja, ka mednieki sliņķi ir izsekojuši. Pēc tam, kad viens no medniekiem novērsa tā uzmanību, otrs pielavījās sliņķim no otras puses un ietrieca tā ķermenī šķēpu. Šis interesantais stāsts ir ierakstīts pēdu nospiedumos,» skaidroja Lielbritānijas universitātes profesors Metjū Benets (Matthew Bennett).

Pētnieki arī noskaidrojuši, ka senie cilvēki medībās darbojušies organizētās grupās, kad vieni novērsuši medījuma uzmanību, bet otri tam uzbrukuši.