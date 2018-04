Zanzibāra pret Lielbritāniju: karš, kas ilga 38 minūtes

Kā vēsta «All That Is Interesting», šā kara rezultātā Lielbritānija beidzot pierādīja savu pārākumu pār Zanzibāras afērām, ar varenu spēku to sakaujot. Tiesa, par karu to būtu grūti nosaukt, jo Zanzibārai praktiski nebija iespējas uzvarēt.

1896. gadā Eiropas valstīm bija kolonijas Āfrikā, lai varētu ērti izmantot kontinenta bagātīgos dabas resursus. Zināms, ka lielākās kolonizatoru valstis bija Francija, Lielbritānija un Vācija, no kuru varas Āfrikas kontinenta nācijas atbrīvojās tikai pēc Otrā pasaules kara. Tomēr pirms tam norisinājās vairākas sacelšanās.

Anglijas-Zanzibāras karš izcēlās tieši šādas sacelšanās un Zanzibāras neapmierinātības dēļ, kad pēc trīs gadu ilgas valdīšanas 1896. gada 25. augustā nomira sultāns Hamāds bin Tūvaini, pēc kā viņa brālēns Halīds bin Bargāši sagrāba troni. Ļaudis baumoja, ka Bargāši savu priekšteci noindēja, jo nepiekrita britu kolonistu principiem.

FOTO: Wikimedia Commons

Bargāši savu valsti vēlējās redzēt neatkarīgu, kā arī gūt visus ienākumus no vergu tirdzniecības pats. Briti savukārt vēlējās vergu tirdzniecību apturēt, kas rezultējās ar konfliktu starp Lielbritāniju un Zanzibāru.

Britu valdības interesēs bija, lai par sultānu kļūst Hamūds bin Muhammeds, tāpēc pavēlēja Bargāši līdz 1896. gada 27. augustam troni atstāt. Bargāši nodomāja, ka briti melo, tāpēc savāca kareivjus, apbruņojās un aizbarikādējās savā pilī. Briti uz šo soli reaģēja, sapulcinot savus militāros spēkus ostas teritorijā un pulksten 9:02 no rīta sāka bombardēšanu.

Zanzibāras spēkiem nebija cerību pretoties britu armijai, tāpēc jau 9:40, pēc 38 minūtēm Bargāši kareivji bija sakauti, bet konflikts kļuvis par īsāko karu pasaules vēsturē.

FOTO: Wikimedia Commons

Bargaši kopā ar tuvākajiem biedriem patvērās tuvējā Vācijas konsulātā, kur saņēma patvērumu. Visbeidzot briti Bargāši sagūstīja Pirmā pasaules kara laikā un izraidīja viņu trimdā.

Cīņas rezultātā briti no 1000 vīriem zaudēja vienu, savukārt Bargāši spēki no 3000 vīru zaudēja 500.

Britu vara pār Zanzibāru saglabājās turpmākos 67 gadus. Zanzibāra savu neatkarību atguva 1963. gadā.