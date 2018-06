Spāņu gripai – 100. Desmit mīti par vienu no baisākajām pandēmijām pasaulē

Šogad aprit 100 gadi, kopš pasaulē izcēlās spāņu gripa, iznīcinot ievērojamu daļu pasaules populācijas. Eksperti lēš, ka pandēmijas laikā bojā gāja no 50 līdz 100 miljoniem cilvēku, kas bija aptuveni 5 procenti no visas pasaules populācijas. Savukārt inficēti tika ap 500 miljoniem cilvēku. Īpaši smags bija 1918. gads, kad slimība atņēma arī jaunu un pilnīgi veselu cilvēku dzīvības. Daži to dēvē par šaušalīgāko pandēmiju pasaules vēsturē. Skaidrojot sekojošos desmit mītus, ko sagatavojis izdevums «The Conversation», mēs daudz labāk sapratīsim, kas īsti notika pirms simts gadiem un kā novērst šāda veida pandēmijas izcelšanos nākotnē.