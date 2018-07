Ar maģiju saistīti artefakti arheoloģisko izrakumu vietās tiek atrasti ļoti bieži. To vidū ir buramvārdu grāmatas un maģijai veltīta literatūra gan no Senās Grieķijas un Senās Romas, gan Senās Ēģiptes un Vidējiem Austrumiem. Grieķu maģiskie papirusi, piemēram, no grieķu-romiešu Ēģiptes ir lielākā papirusu kolekcija, kurā atrodami buramvārdi teju visiem dzīves gadījumiem. Šī kolekcija sastāv no papirusiem, kas radīti, sākot no 2. gadsimta pirms mūsu ēras un beidzot ar 5. gadsimtu mūsu ērā. To skaitā ir vairāki buramvārdi, kas paredzēti mīlas piesaistīšanai.