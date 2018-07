Progress medicīnā glābj dzīvības, tomēr reizēm zinātnieki progresa un jaunu atklājumu vārdā upurē jebkādu ētiku. Piemēram, ASV pirms kāda laika nācās formāli atvainoties Gvatemalai par to, ka tā 20. gadsimta 40. gados veica eksperimentus, kuru laikā ieslodzītie un cilvēki ar garīgām kaitēm tika inficēti ar sifilisu. Tas ir tikai viens no daudzajiem šausminošajiem šāda veida piemēriem pasaules vēsturē, kad medicīnas sasniegumu vārdā tiek veikti neiedomājami nežēlīgi un ļauni eksperimenti. Izdevums «Live Science» ir atlasījis deviņus no tiem.