Nav iespējams noskaidrot, cik ilgi pasaulē pastāv mūzika, jo cilvēki to sāka pierakstīt tikai ap 14. gadsimtu pirms mūsu ēras. Lai arī pētniekiem ir izdevies atrast muzikālo kompozīciju fragmentus pat no tik sena laika, tomēr Seikila epitāfija ir unikāla ar to, ka tā ir senākā atrastā muzikālā kompozīcija pilnā apjomā.