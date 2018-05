Megana Mārkla, iespējams, ir Džeka Uzšķērdēja radiniece

Kā vēstīts jaunā dokumentālajā seriālā «Meet the Markles», bijusī aktrise varētu būt attāla radiniece Amerikas pirmajam un slavenākajam sērijveida slepkavam H.H. Holmsam.

Šādu hipotēzi izvirzījis Holmsa mazmazdēls, amerikāņu advokāts Džefs Madgets (Jeff Mudgett), kurš atklāja, ka Mārkla ir viņa astotās pakāpes māsīca. Ja tā ir patiesība, tad tas nozīmē, ka Mārkla ir radniecīgi saistīta arī ar Holmsu.

Ir skaidrs, ka radniecība ar cilvēku, kurš nonāvējis 27 cilvēkus, karaliskajā ģimenē pārāk labi neiederētos. Turklāt visu vēl vairāk pasliktina tas, ka pastāv versija, ka Holmss un Džeks Uzšķērdējs bija viena un tā pati persona. Madgets pie šādas pārliecības nonāca, kad iepazinās ar Holmsa dienasgrāmatām.

«Mēs kopā ar FIB, CIP un Skotlendjardu veicām Holmsa rokraksta analīzi, kas atklāja to, ka Holmss patiesi varētu būt Džeks Uzšķērdējs. Tas nozīmētu, ka Mārkla ir radniecīgi saistīta ar vienu no baisākajiem sērijveida slepkavām pasaules vēsturē. Es pats nelepojos ar savu senci un domāju, ka Mārkla arī nebūtu pārāk priecīga, to uzzinot,» klāstīja Madgets.