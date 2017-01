People try to get in a Metrobus during snowfalls in Istanbul on January 7, 2017. Foto: OZAN KOSE / AFP

Spēcīgs sniegputenis sestdien paralizējis Turcijas lielāko pilsētu Stambulu, kur atcelti simtiem avioreisu un kuģošanai slēgts Bosfors. Naktī pilsētā uzsniguši gandrīz 40 centimetri sniega, izraisot haosu ielās. Nacionālā aviokompānija «Turkish Airlines» atcēlusi aptuveni 500 avioreisu no abām galvenajām Ataturka un Sabihas Gekčenas lidostām. Slikto laikapstākļu dēļ kasta apsardze likusi apturēt kuģošanu abos virzienos Bosforā. Pašvaldības prāmju kompānija «Sehir Hatlari», kas veic regulāros pasažieru pārvadājumus starp pilsētas Eiropas un Āzijas daļām, paziņojusi, ka uz visu sestdienu apturēta prāmju kustība visos maršrutos. Meteorologi prognozē, ka snigšana turpināsies visu dienu un rimsies vakarā. Tuvākajās dienās arī pieturēsies sals.