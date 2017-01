«Latvian Dairy» par Lauceses upes piesārņošanu piespriež € 1300 sodu

SIA «Latvian Dairy» par attīrīšanas iekārtu radīto piesārņojumu Lauceses upē ir piespriests naudas sods 1300 eiro apmērā, informēja Valsts vides dienesta (VVD) sabiedrisko attiecību speciāliste Maruta Bukleviča.

Uzņēmumam sods piemērots par attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 72.pants nosaka, ka par attīrīšanas būvju, iekārtu vai aparatūras ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 140 līdz 1400 eiro.

«Latvian Dairy» pieder Kiprā reģistrētajam uzņēmumam «Goforth Ltd» - 70%, bet vēl pa 10% pieder Ukrainas pilsoņiem Staņislavam Voitovičam, Andrijam Voitovičam un Sergijam Kovaļčukam. 2015.gadā uzņēmums strādājis ar 120 000 eiro apgrozījumu un 5200 eiro peļņu, bet pagājušā gada finanšu rādītāji vēl nav zināmi.

Jau ziņots, ka piena pārstrādes un siera ražošanas uzņēmuma «Latvian Dairy» darbības rezultātā tika piesārņota Lauceses upe Jaunjelgavas novadā un iznīcināta bioloģiskā attīrīšanas iekārta, informēja valsts vides dienestā (VVD).

Par iespējamu piesārņojumu ciemata ūdens attīrīšanas iekārtās VVD Madonas reģionālās vides pārvaldes darbiniekiem ziņojuši Sērenes pagasta iedzīvotāji. Apskatot attīrīšanas iekārtas, VVD inspektors secināja, ka to darbība ir traucēta.

Noskaidrojies, ka piesārņojums ir būtisks - tas pilnībā iznīcinājis bioloģisko attīrīšanas iekārtu aktīvās dūņas un piesārņojis pēcattīrīšanas dīķus.

Par situāciju informēts uzņēmums «Latvian Dairy», kas pats par to nebija paziņojis VVD. Patlaban uzņēmums veic atmirušo dūņu izsūkšanu no iekārtām, lai pēc iespējas ātrāk varētu ievest jaunas dūņas no Aizkraukles pilsētas attīrīšanas iekārtām, kas ļautu atjaunot attīrīšanas iekārtu darbību.

