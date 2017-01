Svētdien vietām nedaudz snigs; naktī bija -3 grādu sals

Svētdien Latvijā pārsvarā saglabāsies mākoņains laiks, daudzviet gaidāms neliels sniegs, vietām īslaicīgi snigs stiprāk. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra dienas vidū būs +2..-2 grādi. Vakarā vietām, kur mazāk mākoņu, kļūs vēsāks un var veidoties migla. Maksimālā gaisa temperatūra sestdien Latvijā bija +1..-2 grādi; augstākā Eiropā, +19 grādu, bija Grieķijā, zemākā - naktī uz svētdienu, -30 grādu, Zviedrijas ziemeļos.

Rīgā brīžiem iespējams neliels sniegs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs +1 grāds.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens lēnām kāpj, svētdienas rītā tas ir 749-753 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī.

Svētdienas rītā nav vēsāks par -3 grādiem, daudzviet snieg

Saglabājoties mākoņainam laikam, gaisa temperatūra nakts gaitā nav mainījusies un svētdienas rītā visā valstī termometri rāda 0..-3 grādus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Valsts austrumos turpina nedaudz snigt, pārējā Latvijā daudzviet īslaicīgi snieg, no jūras nākoši mākoņi vietām nes pamatīgu snigšanu.

Pūš lēns vējš, austrumu novados - lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš.

Rīgā mākoņains laiks, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra svārstās ap nulli. No jūras līča nākoši mākoņi svaigu sniegu sagādājuši pilsētas austrumu pierobežai, vietām snieg stipri.

Valsts austrumos sniega sega kļuvusi vēl par 4-8 centimetriem biezāka

Naktī uz svētdienu Latvijas austrumu daļā sniega sega augusi vēl par 4-8 centimetriem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Visvairāk snidzis Latgales austrumos - Rēzeknē sniega segas biezums palielinājies no 9 līdz 17 centimetriem. Daugavpilī sniega krājumi auguši no 17 līdz 22, Jēkabpilī - no 16 līdz 19, Gulbenē - no 14 līdz 18, Alūksnē - no 9 līdz 13 centimetriem.

Valsts rietumu un centrālajā daļā sniega sega vietām kļuvusi nedaudz biezāka, citviet tā saplakusi par vienu diviem centimetriem. Aizkraukles, Ogres un Siguldas pusē, kā arī Rīgas pilsētas austrumos un apkārtējos novados saglabājas 20-25 centimetrus dziļš sniegs.

Vismazāk sniega aizvien ir Kurzemes piekrastē un Salacgrīvas novadā, kur vietām ir mazāk nekā trīs centimetri sniega.

Lietuvā ir aptuveni tikpat daudz sniega kā Latvijā, Igaunijā mazāk, savukārt Baltkrievijas ziemeļos sniega segas biezums vietām sasniedz 32 centimetrus.