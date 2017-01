Trees and debris cover the ground after a tornado tornado ripped through the Hattiesburg, Miss., area early Saturday, Jan. 21, 2017. Mayor Johnny DuPree has signed an emergency declaration for the city, which reported. Foto: Ryan Moore / TT NYHETSBYRÅN

Četri cilvēki gājuši bojā, kad viesuļvētra traucās cauri pilsētai ASV Misisipi štatā, sestdien paziņoja štata amatpersonas. Hatiesburgas oficiālajā kontā mikroemuāru vietnē «Twitter» publicētās fotogrāfijas liecina par nopietniem bojājumiem ēkām un infrastruktūrai. Pilsētas amatpersonas norādīja, ka vētra pilsētu skāra agrā rīta stundā, kad iedzīvotāji vēl gulēja. Reklāma Ugunsdzēsības dienesta darbinieki vētras seku novēršanas darbus sāka uzreiz pēc rītausmas.