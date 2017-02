Trešdien nav gaidāmi būtiski nokrišņi

Trešdien Latvijā gaidāms apmācies laiks, vietām saglabāsies dūmaka un mazliet snigs vai smidzinās lietus un veidosies apledojums.

Pūtīs lēns dienvidu un rietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +2..-3 grādiem. Rīgā gaidāms apmācies laiks, bez būtiskiem nokrišņiem un ar lēnu dienvidu vēju. Gaisa temperatūra būs -1..-2 grādi. Laikapstākļus nosaka anticiklona atzars. Atmosfēras spiediens 769-770 dzīvsudraba staba milimetru jūras līmenī.

Visā valstī apmākušās debesis, gaisa temperatūra nav zemāka par -5 grādiem

Reklāma

Trešdienas rītā visā Latvijā ir apmācies laiks, vietām dūmaka un nelieli nokrišņi, tostarp Ziemeļkurzemē novērots smidzinošs lietus, migla un atkala, liecina meteoroloģiskā informācija.

Gaisa temperatūra 0..-4 grādi, valsts dienvidos vietām -5 grādi, bet Ainažos +1 grāds. Pūš lēns dienvidu un rietumu vējš.

Rīgā apmācies un dūmakains laiks, pūš dienvidu vējš 2-4 metri sekundē, gaisa temperatūra -3 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no -2 grādiem Daugavpilī, Rēzeknē un Zosēnos līdz +2 grādiem Kolkā.

31.janvāra augstākā gaisa temperatūra Eiropā bija +21..+22 grādi Spānijā un Francijas dienvidrietumos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -21..-22 grādi Skandināvijas kalnos un -31 grāds Krievijas Eiropas daļas dienvidaustrumos.

Apledojuma veidošanās vietām Latvijā apgrūtina braukšanu pa galvenajiem autoceļiem

Šorīt apledojuma veidošanās vietām Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja AS «Latvijas Valsts ceļi».

Braukšana ir apgrūtināta Siguldas virzienā no Cēsu pagrieziena līdz Smiltenes pagriezienam un Daugavpils virzienā no Jēkabpils līdz Nīcgalei un no Jēkabpils līdz Varakļāniem.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Jēkabpils un Kuldīgas apkārtnē. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 36 VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, autovadītāji aicināti izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.