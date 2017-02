Francijā vētras dēļ bez elektrības palikuši 250 000 māju

Huges waves break on the port of Lesconil, western France, on February 3, 2017. Storms will hit the northwest of the country, according to meteorologists. They have also given orange alert for the departments of Finistere, Cotes-d'Armor, Morbihan and Manche with gale force winds and strong waves, with the risk of flooding in some areas. / AFP PHOTO / FRED TANNEAU. Foto: FRED TANNEAU / AFP

Francijas dienvidrietumu Atlantijas okeāna piekrasti sestdien skārusi spēcīga vētra, bez elektrības atstājot vairāk nekā ceturtdaļmiljonu māju, ziņo nacionālais elektroenerģijas piegādātājuzņēmums «Enedis». Meteoroloģiskais dienests «Meteo France»ziņo, ka vēja ātrums piekrastē sasniedz 41 metru sekundē un brīdina, ka dažās vietās tas var sasniegt pat 44 metrus sekundē. Trijos rietumu reģionos izsludināta augstākās pakāpes trauksme, tur vētra nolauzusi kokus un sagāzusi elektrolīnijas, bloķējot ceļus. «Enedis» ziņo, ka elektrības padeve pārrauta vairāk nekā 250 000 māju Žirondas un Šarantas departamentos un vēl 1000 māju kaimiņos esošajā Landas departamentā. Reklāma «Enedis» paziņoja, ka piektdien dubultojis strādājošo darbinieku skaitu, lai cīnītos ar gaidāmajiem vētras postījumiem. Nakts laikā ugunsdzēsēji izsaukti 140 reizes, galvenokārt nolauzto koku un elektrības līniju novākšanai.