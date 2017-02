Stiprā zemestrīcē Filipīnu dienvidos 15 bojāgājušie

People look at the collapsed Anao-aon bridge after an earthquake hit Surigao city, southern Philippines February 11, 2017. REUTERS/Roel Catoto FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES. Foto: STRINGER / REUTERS

Filipīnu dienviddaļu piektdienas vakarā satricināja spēcīga zemestrīce ar stiprumu 6,5 magnitūdas, prasot vismaz 15 cilvēku dzīvības, sagraujot ēkas un liekot iedzīvotājiem panikā atstāt mājokļus, paziņoja glābšanas dienesta darbinieks. Zemestrīce pārtrauca elektroapgādi Surigao pilsētā vairāk nekā 700 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Manilas. Tiek uzskatīts, ka vēl nezināms skaits cilvēku ir iesprostoti gruvešos. Apmēram 90 cilvēki Surigao pilsētā ir guvuši ievainojumus krītošu atlūzu un trulu priekšmetu dēļ. Reklāma Zemestrīces epicentrs bija 14 kilometrus uz ziemeļiem no Surigao pilsētas, bet hipocentrs bija relatīvi nelielā 11 kilometru dziļumā. Klusā okeāna Cunami brīdinājumu centrs paziņoja, ka zemestrīce nav radījusi cunami draudus. Surigao pilsētā vairākas stundas pēc zemestrīces turpinājās tās pēcgrūdieni. Civilā aizsardzība paziņoja, ka ir sagruvis viens tilts un vairākas mājas. Pirms tam pēdējā zemestrīce ar cilvēku upuriem Filipīnās bija 7,1 magnitūdas zemestrīce valsts vidienes salās 2013.gada oktobrī, kurā gāja bojā vairāk nekā 220 cilvēku un sagruva vēsturiskas baznīcas.