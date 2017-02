Filipīnas satricinājuši vairāk nekā 130 zemestrīces pēcgrūdieni

People look at the collapsed Anao-aon bridge after an earthquake hit Surigao city, southern Philippines February 11, 2017. REUTERS/Roel Catoto FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES. Foto: STRINGER / REUTERS

Filipīnas pēc 6,7 magnitūdas stiprās zemestrīces satricinājuši vairāk nekā 130 pēcgrūdieni. Filipīnu dienviddaļu piektdienas vakarā satricināja spēcīga zemestrīce, kura laupījusi vairāku cilvēku dzīvības un nodarījusi postījumus lidostai un aptuveni 1000 ēkām. Vairāk nekā 200 cilvēki guvuši traumas. Reklāma Precīzs bojāgājušo cilvēku skaits vēl nav zināms. Medijos tiek minēti dažādi skaitļi, sākot no sešiem upuriem līdz 15. Filipīnu prezidents Rodrigo Duterte, kurš svētdien apmeklēja zemestrīces skarto Surigao, izteica savu līdzjūtību cietušajiem un solīja finansiālu atbalstu no valsts. Amatpersonas aicinājušas iedzīvotājus pārliecināties, ka to mājas ir stabilas un tajās ir droši uzturēties. Pēcgrūdieni ir normāla parādība pēc spēcīgām zemestrīcēm un var turpināties vairākas nedēļas, skaidroja eksperti.