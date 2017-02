Dienas otrajā pusē vairs nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Dienā Rīgā spēkā «puteņa biļetes»

Ceturtdien Latvijā brīžiem līs un vietām snigs, dienas otrajā pusē vairs nav gaidāmi lieli nokrišņi un starp mākoņiem vietām uzspīdēs saule.

Pūtīs mērens rietumu vējš, brāzmās 9-14 metru sekundē. Gaisa temperatūra būs +1..+4 grādi. Vakarā vietām no jauna apledos ceļi.

Rīgā rīta pusē gaidāmi nokrišņi, pārsvarā lietus, vēlāk iespējams vairs tikai neliels īslaicīgs lietus. Vakarā samazināsies mākoņu daudzums. Pūtīs mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra būs +3 grādi.

Laikapstākļus nosaka dziļš ciklons ar centru Somijā. Atmosfēras spiediens Latvijā pazeminājies līdz 731-736 dzīvsudraba staba milimetriem jūras līmenī.

Snigšanas dēļ autovadītāji šodien sabiedrisko transportu Rīgā varēs izmantot bez maksas

Saistībā ar meteorologu prognozēm šodien autovadītāji sabiedrisko transportu Rīgā varēs izmantot bez maksas, aģentūru LETA informēja Rīgas domē.

Šajā laikā par braukšanai sabiedriskajā transportā derīgu dokumentu tiek uzskatīta vieglā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība. Tā saucamā automašīnas tehniskā pase kā braukšanai derīgs dokuments jāuzrāda tikai kontroles laikā, tā nav jārāda transportlīdzekļa vadītājam. Bezmaksas braukšana neattiecas uz mikroautobusu pārvadājumiem.

Šo iespēju var izmantot jebkura pilngadīga persona, autovadītāja apliecībai nav obligāti jābūt līdzi. Reģistrācijas apliecība apstiprinās, ka konkrētais transportlīdzeklis tajā brīdī neatrodas satiksmē, kas ir pašvaldības mērķis. Minētos braukšanas atvieglojumus pašvaldība ievieš, lai mazinātu satiksmes intensitāti stipras snigšanas laikā vai pēc tās, tādējādi atvieglojot ielu uzturēšanas tehnikas darbu.

Ceturtdienas rītā daudzviet līst

Ceturtdienas rītā Latvijā ir mākoņains laiks un daudzviet palaikam līst, vietām snieg, liecina meteoroloģiskā informācija.

Pūš mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, Kurzemes rietumu piekrastē saglabājas brāzmas līdz 16 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra visā valstī nedaudz virs nulles, Kurzemes rietumu piekrastē +3..+4 grādi.

Rīgā mākoņains laiks, brīžiem līst, pūš dienvidu vējš 6-11 metru sekundē, gaisa temperatūra +2 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdien līdz plkst.20 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +3,9 grādiem Pāvilostā līdz -4,9 grādiem Alūksnē.

22.februāra augstākā gaisa temperatūra Eiropā bija +23 grādi Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -21 grāds Skandināvijas ziemeļos un -40 grādu Krievijas ziemeļos.

Sliktākais ceļu stāvoklis šorīt Latgalē

Šorīt sniegs un apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, un sliktākais ceļu stāvoklis ir Latgalē, informē «Latvijas valsts ceļi» (LVC).

Šorīt braukšanas apstākļi ir apgrūtināti pa Tallinas šoseju no Bīriņu pagrieziena līdz Ainažiem, pa Vidzemes šoseju no Virešiem līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Stalbes līdz Strenčiem, pa Daugavpils šoseju no Nīcgales līdz Pāterniekiem, pa Ventspils šoseju no Strazdes līdz Usmai, pa Terehovas šoseju no Varakļāniem līdz Terehovai, kā arī pa Grebņevas-Medumu ceļu, Daugavpils apvedceļu un Rēzeknes apvedceļu visā to garumā.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Aizkraukles, Bauskas, Jelgavas, Jēkabpils, Kuldīgas, Liepājas, Ogres, Saldus un Ventspils apkārtnes.

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistītas 114 «Latvijas autoceļu uzturētāja» ziemas dienesta tehnikas vienības. Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi dienā daudzviet gaidāmi nokrišņi - lietus un slapjš sniegs.

Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, LVC aicina autovadītājus izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.