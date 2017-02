Piektdien dienas pirmajā pusē valsts dienvidaustrumos turpinās snigt

Piektdien Latvijā, sākot no valsts ziemeļrietumiem, mākoņu kļūs mazāk un daudzviet spīdēs saule.

Dienas pirmajā pusē Sēlijā un Latgalē turpinās snigt, rīta stundās daļā Sēlijas un Latgales dienvidu pusē snigs stipri. Pārējā valstī vietām gaidāms neliels īslaicīgs sniegs.

Ziemeļu vējš pakāpeniski pāries rietumu vējā, vakarā pretvēja piekrastē tas brāzmās pieņemsies spēkā līdz 15-18 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra no rīta un vakarā būs 0..-5 grādi, dienas vidū +2..-2 grādi.

Rīgā gaidāms sauss laiks, caur mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra svārstīsies ap nulli. Ziemeļrietumu vējš pilsētas ziemeļos brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē.

Laikapstākļus ietekmē ciklons, kas no Lietuvas dienas gaitā pārvietosies uz Krieviju. Atmosfēras spiediens no rīta Latvijā 738-739 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī, dienā no valsts rietumiem tas sāks paaugstināties.

Latvijas galējos dienvidos snieg, Daugavpils apkaimē - spēcīgi

Piektdienas rītā Latvijā ir pārsvarā mākoņains laiks, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā snieg, turklāt Daugavpils un Krāslavas apkaimē snieg intensīvi, liecina meteoroloģiskā informācija.

Pūš lēns vējš, galvenokārt austrumu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra -1..-4 grādi, Vidzemē līdz -6 grādiem.

Rīgā mākoņains laiks, lēns ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra -2 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien Latvijā bija +1..+4 grādi.

23.februāra augstākā gaisa temperatūra Eiropā bija +21..+23 grādi Spānijā, Francijā, Šveicē, Austrijā un daudzviet Balkānos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -22 grādi Skandināvijas kalnos un -40 grādu Krievijas ziemeļos pie Pečoras upes.