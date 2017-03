Pieļauj, ka nākamnedēļ Latvijā var izveidoties jauna sniega sega

Brīvdienās un nākamajā nedēļā Latvijā ir gaidāmi nepastāvīgi, vējaini un nokrišņiem bagāti laika apstākļi, turklāt iespējams izveidosies jauna sniega sega, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Šonakt ciklons no Lietuvas šķērsoja Latvijas dienvidaustrumu rajonus, atnesot intensīvāku snigšanu, bet šodien ciklons turpinās pārvietoties ziemeļaustrumu virzienā. Dienas laikā joprojām virs Latvijas atradīsies pazemināta spiediena apgabals, tādēļ pieturēsies mākoņains laiks, ar nokrišņiem un jūras piekrastē arī ar brāzmainu vēju.

Nedēļas nogalē būtiskas izmaiņas laika apstākļos neesot gaidāmas - brīvdienas gaidāmas salīdzinoši siltas, dienas laikā maksimālā gaisa temperatūra daudzviet sasniegs +4 grādus, bet centrālajos rajonos pat +8 grādu atzīmi. Daudzviet brīžiem gaidāmi nokrišņi - naktīs pārsvarā sniegs un slapjš sniegs, bet dienās lietus.

Darba nedēļas sākumā Latvija atradīsies pārejas zonā starp plašu anticiklonu virs Skandināvijas un aktīvu ciklonu darbību virs Eiropas centrālās daļas. Vējiem iegriežoties no ziemeļaustrumiem un austrumiem, gaidāma vēsāka gaisa ieplūšana Latvijā, līdz ar to nedēļas lielāko daļu naktīs gaidāms sals līdz no 0 līdz -5 grādiem, bet dienā temperatūra pakāpsies vien par diviem līdz četriem grādiem.

Nedēļas vidū Latvijai vairāk pietuvosies ciklons no dienvidiem, kas atnesīs bagātīgus nokrišņus - galvenokārt sniegu, tādēļ pastāv varbūtība, ka visā Latvijā atkal izveidosies jauna sniega kārta, kas nedēļas beigās līdz ar siltāka un mitrāka gaisa ienākšanu sāks pakāpeniski kust.

Arī «Global Forecast System» prognozē, ka šīs nedēļas nogalē un nākamnedēļ Latvijā palaikam līs un snigs.

Sestdien un svētdien palaikam gaidāms neliels lietus, valsts ziemeļu daļā arī sniegs. Iespējams, pirmdien valsts lielākajā daļā uzsnigs vairāki centimetri sniega. Nokrišņi prognozēti arī turpmākajās dienās.

Marta pirmajā sestdienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz +3, +8 grādiem un pūtīs lēns vējš, svētdien kļūs vēsāks, bet pirmdien, pūšot mēreni stipram ziemeļaustrumu vējam, arī dienas laikā prognozēts neliels sals. Turpmākajās dienās gaisa temperatūra gaidāma augstāka, bet naktīs bieži piesals.

Nokrišņu un svārstīgās gaisa temperatūras dēļ autoceļi bieži apledos, visbiežāk nakts un agra rīta stundās.

