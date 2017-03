Applūstošās Daugavas ūdeņi no ārpasaules sāk nošķirt iedzīvotājus arī Salas novadā

Pārplūstošās Daugavas ūdeņi Jēkabpils apkaimē sākuši nošķirt no ārpasaules pirmos iedzīvotājus arī Salas novadā, pastāstīja Krustpils novada civilās aizsardzības speciālists Edgars Līcis. Patlaban Salas pagastā applūst zemākās palienes un pievadceļi dažām dzīvojamajām mājām.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā jau ir saņemts pirmais zvans no kāda no sauszemes nošķirto māju iedzīvotājiem par gatavību evakuācijai. Tiklīdz šāda vajadzība radīsies, glābēji būs gatavi to sniegt, paskaidroja Līcis.

Ūdens līmeņa celšanos Daugavā Jēkabpils apkaimē ir sekmējis ledus sablīvējums pie Zeļķu tilta. Lai arī plūdu draudu Jēkabpilij pagaidām nav, ūdens līmenis Daugavā Jēkabpilī sasniedzis 5,6 metru atzīmi un līdz kritiskajai 6.30 metru atzīmei ir atlikuši vien 70 centimetri.

Notikumu turpmākā attīstība lielā mērā būs atkarīga no ledus kustības Daugavā lejpus Jēkabpils. Upe vietumis jau ir brīva no ledus, vietumis - aizsalusi.

Pēdējie lielākie pali Daugavā Jēkabpils apkaimē, kad ūdens līmenis upē bija pietuvojies kritiskajai 6,3 metru atzīmei, reģistrēti 2013.gadā.

Jau vēstīts, ka Daugavpils novadā pārplūstošās Daugavas ūdeņi šonakt no ārpasaules nošķīruši Ribaku ciemu, kurā dzīvo aptuveni pusotra desmita cilvēku.

Kā aģentūrai LETA iepriekš pastāstīja Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks Aleksandrs Aizbalts, patlaban visi Daugavpils novadā applūstošo teritoriju tuvumā dzīvojošie cilvēki ir brīdināti par palu draudiem, bet visi atbildīgie dienesti vajadzības gadījumā ir gatavi rīkoties.

Straujo ūdens līmeņa celšanos Daugavā Daugavpils apkaimē, pēc Aizbalta teiktā, ir izraisījis ledus sastrēgums Daugavā lejpus Nīcgales.

Lielākais ūdens līmeņa pacēlums Daugavā Daugavpils apkaimē ir gaidām šonakt un tas, cik augstu pacelsies ūdens līmenis, lielā mērā būs atkarīgs arī no tā, kāda būs ledus kustība upē lejpus Nīcgales.

Rīta pusē ūdens līmenis Daugavā Daugavpilī bija septiņi metri virs Daugavpils novērojumu stacijas nulles punkta. Ūdens līmenim, sasniedzot astoņus metrus, pilsētas zemākās vietas sāk applūst.

Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks pauda cerību, ka tik augstu, kā 2013.gadā, kad ūdens līmenis Daugavā pie Daugavpils bīstami pietuvojās astoņu metru atzīmei, sasniedzot 7,94 metrus, tomēr nepacelsies.

