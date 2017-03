PVD ar informatīvu materiālu palīdzību aicina mājputnu turētājus ievērot biodrošības noteikumus

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir izstrādājis informatīvus materiālus, ar kuru palīdzību aicina mājputnu turētājus ievērot biodrošības noteiktumus saistībā ar putnu gripas draudiem.

Informatīvie materiāli pieejami PVD pārvaldēs, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā (LLKC) un citviet.

PVD atgādina, lai pasargātu mājputnus no saslimšanas ar putnu gripu, mājputnu turētājiem ir jāievēro stingri biodrošības pasākumi. Jāierobežo nepiederošu personu piekļūšanu mājputnu turēšanas vietām, jāievēro higiēnas pasākumi, veicot darba pienākumus (jāmazgā rokas ar ziepēm un ūdeni, jādezinficē apavus un rokas). Tāpat jāglabā mājputnu barību un pakaišus savvaļas putniem nepieejamās vietās, mājputnus jābaro un jādzirdina iekštelpās vai norobežotā teritorijā, nepieļaujot savvaļas putnu piekļūšanu. Jāziņo praktizējošam veterinārārstam vai PVD par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu. Mājputnu dzirdināšanai nedrīkst izmantot virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni.

Tāpat PVD aicina saimniekus nodrošināt sevi un darbiniekus ar darba vai maiņas apģērbu un apaviem, ko lietot tikai mājputnu turēšanas vietā. PVD arī atgādina, ka putnu turētājiem liegta tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām. Tāpat aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi ar mājputnu piedalīšanos. Mājputnus jātur slēgtās telpās, novēršot to kontaktu ar putniem uz citiem dzīvniekiem. Slēgta telpa ir kūts vai cita veida un konstrukcijas vieglāka būve, kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu (sevišķi ūdensputnu), kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai.

PVD informatīvajos materiālos atgādina, ka putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas slimība. Galvenie vīrusa pārnesēji un izplatītāji ir savvaļas putni, īpaši ūdensputni. Mājputni var inficēties, kontaktējoties ar inficētiem putniem, uzņemot vīrusu ar barību vai ūdeni, kā arī uzturoties inficētā (aptraipītā) ārējā vidē. Vīrusu var izplatīt arī ar aptraipītu aprīkojumu, olu kastēm, transportlīdzekļiem, pakaišiem un citiem priekšmetiem. Ja kaut viens mājputns saimniecībā ir saslims ar putnu gripu, būs jālikvidē un jāiznīcina pilnīgi viss mājputnu ganāmpulks. Tādā gadījumā ap putnu gripas skarto saimniecību trīs kilometru rādiusā tiks noteikta aizsardzības zona un desmit kilometru rādiusā - uzraudzības zona. Tas nozīmē, ka visām kaimiņu saimniecībām un uzņēmumiem, kas ietilpst šajā teritorijā, būs ierobežojumi mājputnu un no tiem iegūtu produktu tirdzniecībai un pārvietošanai.

PVD uzsver, ja saimniecībā ir kaut viens mājputns un tas nav reģistrēts Lauksaimniecības datu centrā (LDC) un saimniecība neievēro biodrošības pasākumus, par slimības dēļ likvidēto putnu ganāmpulku nebūs iespējams saņemt kompensāciju.

Ja novērojams, ka mājputni mazāk ēd, strauji samazinās olu dējība, tie izskatās savārguši vai pat nobeidzas, nekavējoties jāziņo veterinārārstam vai tuvākajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai.

Mājputnu turēšanas ierobežojumi, kā arī biodrošības pasākumi attiecas uz pilnīgi visām saimniecībām, tostarp tādas, kurās tiek turēti tikai viens vai divi mājputni. Sevišķi piesardzības pasākumi jāievēro putnu novietnēs un putnu produktu ražotāju uzņēmumos.

PVD aicina ziņot par gadījumiem, ja atrasti vairāk nekā 3-5 vienkopus nobeigušies savvaļas putni, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju vai arī vēršoties tuvākajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā.

Jau vēstīts, ka 1.martā stājas spēkā valdības apstiprinātie grozījumi noteikumos par biodrošību, kas saistībā ar putnu gripas draudiem paredz trīs mēnešu aizliegumu turēt mājputnus ārpus kūtīm. Izmaiņas noteikumos nosaka mājputnu īpašniekiem vai turētājiem, kas audzē vistas, tītarus, pērļu vistiņas, zosis, pīles, paipalas, baložus, fazānus, irbes un citus nožogotās platībās turētus putnus, pienākumu ievērot biodrošības pasākumus.