Pasaules meteoroloģijas dienā aicina izprast mākoņus

23.marts ir Pasaules meteoroloģijas diena, un tās tēma šogad ir mākoņi, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Mākoņiem ir būtiska nozīme, gatavojot laika prognozes un brīdinājumus, tomēr mākoņi ne tikai iespaido ūdens ciklu un klimata sistēmu kopumā - tie ir iedvesmojuši arī māksliniekus, dzejniekus, mūziķus, fotogrāfus un citus entuziastus.

Izpratne par mākoņiem ir 2017.gada Pasaules meteoroloģijas dienas tēma, lai uzsvērtu mākoņu milzīgo ietekmi uz laika apstākļiem, klimatu un ūdeņiem. Mākoņi ir viena no neskaidrībām pētījumos par klimata pārmaiņām, - nepieciešama labāka izpratne gan par to, kā mākoņi ietekmē klimatu, gan par to, kā klimata pārmaiņas ietekmē mākoņus.

.@WMO publicējusi oficiālo mākoņu atlantu https://t.co/BUHLNLFUcU Tajā arī foto no Igaunijas ar jaunāko atklāto mākoņu formu - asperitas pic.twitter.com/VfdkJvRLYc— Toms Bricis (@boms_tricis) March 23, 2017

Pasaules meteoroloģijas diena iezīmē Starptautiskā mākoņu atlanta jaunā izdevuma iznākšanu. Jaunais Pasaules Meteoroloģijas organizācijas atlants piedāvā simtiem mākoņu attēlu un dažus jaunus mākoņu klasifikācijas veidus. Tajā ir arī citu meteoroloģisko parādību, piemēram, varavīksnes, Saules un Mēness halo, vēja slotas un krusas graudu, attēli.

Pirmo reizi vēsturē atlants izveidots digitālā formātā un ir pieejams datoros un mobilajās ierīcēs. Starptautiskā mākoņu atlanta pirmsākumi meklējami 19.gadsimta beigās, un pagājušajā gadsimtā tas tika pārskatīts vairākas reizes.

Mākoņu atlantu elektroniskā formātā uzturēs Honkongas observatorija, tā oficiāla atklāšana notiks ceturtdien Pasaules Meteoroloģijas organizācijas galvenajā mītnē. Atlanta adrese ir www.wmocloudatlas.org.