Nākamnedēļ iespējams sals, sniegs un līdz šim siltākās pavasara dienas

Nākamnedēļ Latvijā ieplūdīs arktiskās gaisa masas, tomēr pirmdien un nedēļas nogalē iespējama augstākā gaisa temperatūra kopš rudens, liecina «Global Forecast System» informācija.

Patlaban Latvijai no ziemeļrietumiem tuvojas neliela siltā atmosfēras fronte, tai uz pēdām min aukstā fronte, savukārt pirmdien no rietumiem nāks jauna siltā atmosfēras fronte un gaisa temperatūra vietām Kurzemē un Zemgalē sasniegs +12..+13 grādu. Jau naktī uz otrdienu Latviju no ziemeļiem šķērsos aukstā fronte, tādēļ otrdiena būs krietni vēsāka. Nav gaidāmi lieli nokrišņi, pūtīs brāzmains vējš.

Saskaņā ar pašreizējo prognozi nedēļas vidū daļu Latvijas var pārklāt īslaicīga sniega sega. Gaisa temperatūra dažās naktīs pazemināsies līdz -1..-7 grādiem.

Reklāma

Nākamās nedēļas nogalē gaidāma silta un mitra gaisa ienākšana no dienvidrietumiem, daudzviet līs. Pat zem mākoņainām debesīm gaisa temperatūra pakāpsies līdz +10 grādiem. Uzspīdot saulei, gaisa temperatūra aprīļa pirmajās dienās vietām var pārsniegt +15 grādu.

Saistītie raksti